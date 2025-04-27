Нічна атака на Павлоград: загинув чоловік, постраждала дитина

Одна людина загинула та одна постраждала під час нічної атаки на Павлоград Дніпропетровської області.

Нічна атака на Павлоград 27 квітня: що відомо

Упродовж ночі оборонці неба знищили на території області 13 запущених росіянами дронів.

Попри це, не минулося без руйнувань.

Зараз дивляться

Так, під час нічної атаки на Павлоград 27 квітня російські війська пошкодили в місті два багатоквартирні будинки.

В одній із будівель сталося займання.

Через одну з атак на Павлоград загинув чоловік.

Також постраждала 14-річна дівчина.

Неповнолітня зараз перебуває під наглядом лікарів.

У Вербківській громаді Павлоградського району через влучання БпЛА в сільськогосподарське підприємство загинули 500 голів свійських тварин.

У Межівській та Славгородській громадах Синельниківського району сталися пошкодження на двох підприємствах.

Там потрощені будинок місцевих і гараж.

У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і кількох магазинів.

У Нікополі ударами із реактивних систем залпового вогню Град потрощено вісім приватних будинків, чотири господарські споруди, газогін.

Нагадаємо, що під час атаки на Павлоград 24 квітня під ударом було промислове підприємство.

Вибуховою хвилею тоді зачепило 14 багатоповерхівок.

Російська атака на Павлоград 25 квітня забрала життя трьох людей.

Тоді загинув шахтар-комбайнер Олексій Хлібець із Шахтоуправління ім. Героїв Космосу та його 15-річна донечка Валерія. За життя важкопораненої дружини Олексія Оксани борються лікарі. Також під час ворожої атаки загинула 76-річна жінка. Постраждалих того дня 15 – 12 дорослих і троє хлопців віком 6, 15 та 17 років. Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 159-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Сергій Лисак

Фото: Сергій Лисак

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