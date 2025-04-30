Вбивча фотосесія: фотограф з РФ задушив кохану модель-росіянку у Києві

У Києві 28-річного громадянина РФ підозрюють у тому, що він задушив свою 21-річну дівчину під час вечірки у фотостудії, де вони обоє працювали. Пару знайшли вранці власники приміщення – дівчина вже була мертва.

Вбивство моделі-росіянки в Києві – що відомо

Інцидент стався у Святошинському районі столиці. Хлопець і дівчина з Росії орендували приміщення фотостудії, де після робочого дня вирішили відсвяткувати річницю своїх стосунків.

За даними слідства, вони вживали алкоголь і наркотики та залишилися ночувати. Під час відзначання річниці між ними стався конфлікт. У ході сварки фотограф задушив свою дівчину, кажуть правоохоронці.

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Наступного ранку він сам повідомив поліції, що у студії лежить тіло його дівчини без ознак життя. На місце прибули слідчо-оперативні групи та судмедексперти, які підтвердили смерть.

Росіянина затримали на місці. Йому оголосили про підозру в умисному вбивстві та відправили під варту. Якщо вину доведуть, чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці також повідомили, що і загибла, і підозрюваний перебували у розшуку на території Російської Федерації. До України вони потрапили у 2022 році, але коли саме та як – невідомо.

Раніше стало відомо, що суд визнав винними двох російських військовослужбовців, причетних до жорстокого поводження з цивільними та зґвалтування вагітної жінки під час тимчасової окупації Київщини. Вона після цього втратила дитину.

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