РФ атаковала локомотиворемонтный завод Укрзализныци в Запорожье: что известно
Поздно вечером 1 мая во время массированного обстрела со стороны РФ под атакой оказался Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ)
Об этом сообщает Укрзализныця.
Атака Запорожья 2 мая: под ударом оказался ЗЭРЗ
Отмечается, что локомотиворемонтный завод – это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.
Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники.
Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому на заводе нет раненых или погибших.
⠀
— После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве — это еще один пример того, как враг целит исключительно по гражданским железнодорожным предприятиям, пытаясь помешать движению нашей страны, — отмечает Укрзализныця.
Напомним, что массированная атака на Запорожье 1 мая продолжалась 15 минут – с 22:05 до 22:20.
Как сообщили в ГСЧС Украины, в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы. По состоянию на 07:00, 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов дома 3 человека.