РФ атаковала локомотиворемонтный завод Укрзализныци в Запорожье: что известно

Поздно вечером 1 мая во время массированного обстрела со стороны РФ под атакой оказался Запорожский электровозоремонтный завод (ЗЭРЗ)

Об этом сообщает Укрзализныця.

Атака Запорожья 2 мая: под ударом оказался ЗЭРЗ

Отмечается, что локомотиворемонтный завод – это чисто гражданское предприятие, специализирующееся на ремонте пассажирских электровозов.

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Только утром ГСЧС потушила пожар, сейчас работают взрывотехники.

Дежурный персонал предприятия находился в укрытии, поэтому на заводе нет раненых или погибших.

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— После атаки на железнодорожный завод ДВРЗ в Киеве — это еще один пример того, как враг целит исключительно по гражданским железнодорожным предприятиям, пытаясь помешать движению нашей страны, — отмечает Укрзализныця.

Напомним, что массированная атака на Запорожье 1 мая продолжалась 15 минут – с 22:05 до 22:20.

Как сообщили в ГСЧС Украины, в Запорожье завершили аварийно-спасательные работы. По состоянию на 07:00, 2 мая количество травмированных возросло до 29 граждан. Спасатели деблокировали из-под завалов дома 3 человека.

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