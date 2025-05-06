Взрывы в Харькове: на рынке Барабашово сгорело 20 павильонов, еще 90 повреждено

Рынок Барабашово подвергся удару во время серии взрывов в Харькове 6 мая.

Взрывы в Харькове: рынок Барабашово подвергся атаке

В Харькове рынок Барабашово после взрывов 6 мая охвачен огнем.

Удар по рынку Барабашово пришелся ориентировочно в 05:32.

Сейчас смотрят

На крупнейшем рынке города полностью уничтожены около 20 торговых павильонов, еще почти 90 – повреждены.

Площадь пожара, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, достигла ориентировочно 500 кв. м.

По другому адресу в Киевском районе Харькова горело здание ресторана. Там огнем охватило 700 кв. м.

Напомним, что во время взрывов в Харькове сегодня ночью враг нанес 20 ударов беспилотниками типа Shahed в четырех районах города – Шевченковском, Киевском, Индустриальном и Холодногорском.

Попадания оперативные службы зафиксировали на восьми локациях.

Напомним, что рынок Барабашово (или рынок Барабашова) расположен на Салтовке, между станциями метро Академика Павлова и Академика Барабашова.

Последняя станция раньше называлась просто Барабашово. Вскоре это название распространилось и на рынок.

Рынок Барабашово россияне атаковали и четыре месяца назад – в ночь на 6 февраля.

Тогда там было повреждено около 100 павильонов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 168-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.