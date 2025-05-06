Вибухи в Харкові: на ринку Барабашово згоріло 20 павільйонів, ще 90 пошкоджено

Ринок Барабашово зазнав удару під час серії вибухів у Харкові 6 травня.

Вибухи в Харкові: ринок Барабашово зазнав атаки

Удар по ринку Барабашово відбувся орієнтовно о 05:32. Його охоплено вогнем.

Повністю знищено близько 20 торговельних павільйонів, ще майже 90 – пошкоджено.

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Площа пожежі, за даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, сягнула орієнтовно 500 кв. м.

За іншою адресою в Київському районі Харкова горіла будівля ресторану. Там вогнем охопило 700 кв. м.

Нагадаємо, що під час вибухів у Харкові сьогодні вночі ворог завдав 20 ударів безпілотниками типу Shahed по чотирьох районах міста – Шевченківському, Київському, Індустріальному та Холодногірському.

Влучання оперативні служби зафіксували на восьми локаціях.

Нагадаємо, що ринок Барабашово (або ринок Барабашова) розташований на Салтівці, між станціями метро Академіка Павлова та Академіка Барабашова.

Остання станція раніше називалась просто Барабашова. Невдовзі ця назва поширилась і на ринок.

Ринок Барабашово росіяни атакували й чотири місяці тому – уночі проти 6 лютого.

Тоді там було пошкоджено близько 100 павільйонів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 168-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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