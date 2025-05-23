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В Запорожье прогремел взрыв: предварительно, враг запустил баллистику

балістична ракета
Фото: Getty Images

Взрыв в Запорожье прогремел в 22:58 после сообщения об угрозе пусков баллистики.

Об этом сообщают местные жители в Telegram.

Взрывы в Запорожье 23 мая: что известно

Начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров заявил, что взрывы прогремели в Запорожской области. Однако больше деталей он пока не предоставил.

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А вот жители Запорожья сообщают о взрыве в городе. Поэтому ждем официальной информации от местных властей.

В пятницу, 23 мая, во время воздушной тревоги прогремело несколько взрывов в Одессе. По информации начальника Одесской ОВА Олега Кипера, в результате ракетной атаки два человека погибли, еще восемь получили ранения: четверо находятся в тяжелом состоянии, двое — в состоянии средней тяжести, еще двое — с незначительными травмами.

Также из-за вражеской атаки беспилотников в Броварском районе Киевской области ранения получили мужчина 54 лет и 50-летняя женщина. У них обоих осколочные ранения бедра.

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ППО

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 185-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

балістична ракета, Взрыв, Запорожье, Ракетные удары России
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