У Камишанах росіяни скинули дрон на авто з дітьми
У Комишанах на Херсонщині через атаку російського дрона постраждали двоє дітей.
Про це у Telegram повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Атака на Херсонщині: постраждали двоє дітей
– Близько 17:10 ворог скинув вибухівку з БпЛА на автівку, в якій перебували хлопчики, 11 та 16 років, – написав він.
За його словами, у них — мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Молодший хлопчик дістав поранення грудної клітини. У старшого — поранення ноги та руки.
Потерпілих доставили до медичної установи, їм надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що 10-річна дівчинка постраждала під час артилерійського обстрілу Білозерки Херсонської області.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.
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Фото: МОЗ