Атака на Луцк 6 июня: РФ убила молодую пару, объявлен траур

7 июня в общине Луцка объявлен траур по молодой паре, которую накануне комбинированным ударом по городу убила армия РФ.

Атака на Луцк 6 июня: что известно

Атака на Луцк 6 июня длилась почти пять часов – с 00:55 до 05:39.

За это время российские войска атаковали город 15 беспилотниками и шестью ракетами.

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Обстрелом была повреждена кровля и подъезд одной из девятиэтажек, государственное учреждение, мебельный цех, производственные помещения, автомобили.

В многоквартирных и частных домах, а также отдельных учебных заведениях вылетели окна.

Поисково-спасательные работы в разрушенной девятиэтажке продолжались до утра 7 июня.

Около 15:00 6 июня спасатели обнаружили под завалами разрушенного подъезда дома тело мужчины, а сегодня в 04:15 – тело его 24-летней девушки.

– Россия оборвала жизнь молодой пары, у которой было столько планов и все впереди. Вечная память вам, Николай и Иванна. Искренние соболезнования родным и близким. Объявляю сегодня в нашей общине День траура по погибшим, – написал городской глава Игорь Полищук.

Отметим, что количество пострадавших после атаки на Луцк 6 июня уже возросло до 30.

Из разрушенного дома эвакуировали пятерых жителей и несколько домашних животных.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Игорь Полищук, ГСЧС Украины

Фото : ГСЧС

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