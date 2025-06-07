Атака на Луцьк 6 червня: РФ убила молоду пару, оголошено жалобу
7 червня у громаді Луцька оголошено жалобу за молодою парою, яку напередодні комбінованим ударом по місту вбила армія РФ.
Атака на Луцьк 6 червня: що відомо
Атака на Луцьк 6 червня тривала майже п’ять годин – із 00:55 до 05:39.
За цей час російські війська атакували місто 15 безпілотниками та шістьма ракетами.
Обстрілом було пошкоджено покрівлю й під’їзд однієї з дев’ятиповерхівок, державну установу, меблевий цех, виробничі приміщення, автомобілі.
У багатоквартирних і приватних будинках, а також окремих навчальних закладах повилітали шибки.
Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці тривали до ранку 7 червня.
Близько 15:00 6 червня рятувальники знайшли під завалами зруйнованого під’їзду будинку тіло чоловіка, а сьогодні о 04:15 – тіло його 24-річної дівчини.
– Росія обірвала життя молодої пари, у якої було стільки планів та все життя попереду. Вічна пам’ять вам, Миколо та Іванно. Щирі співчуття рідним і близьким.
Оголошую сьогодні в нашій громаді День жалоби за загиблими, – написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Зауважимо, що кількість постраждалих після атаки на Луцьк 6 червня вже зросла до 30.
Зі зруйнованого будинку евакуювали п’ятьох мешканців та кількох домашніх тварин.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Ігор Поліщук, ДСНС України