Атака на Луцьк 6 червня: РФ убила молоду пару, оголошено жалобу

7 червня у громаді Луцька оголошено жалобу за молодою парою, яку напередодні комбінованим ударом по місту вбила армія РФ.

Атака на Луцьк 6 червня: що відомо

Атака на Луцьк 6 червня тривала майже п’ять годин – із 00:55 до 05:39.

За цей час російські війська атакували місто 15 безпілотниками та шістьма ракетами.

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Обстрілом було пошкоджено покрівлю й під’їзд однієї з дев’ятиповерхівок, державну установу, меблевий цех, виробничі приміщення, автомобілі.

У багатоквартирних і приватних будинках, а також окремих навчальних закладах повилітали шибки.

Пошуково-рятувальні роботи у зруйнованій дев’ятиповерхівці тривали до ранку 7 червня.

Близько 15:00 6 червня рятувальники знайшли під завалами зруйнованого під’їзду будинку тіло чоловіка, а сьогодні о 04:15 – тіло його 24-річної дівчини.

– Росія обірвала життя молодої пари, у якої було стільки планів та все життя попереду. Вічна пам’ять вам, Миколо та Іванно. Щирі співчуття рідним і близьким. Оголошую сьогодні в нашій громаді День жалоби за загиблими, – написав Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Зауважимо, що кількість постраждалих після атаки на Луцьк 6 червня вже зросла до 30.

Зі зруйнованого будинку евакуювали п’ятьох мешканців та кількох домашніх тварин.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 200-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Ігор Поліщук, ДСНС України

Фото : ДСНС

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