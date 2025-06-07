Взрывы в Харькове 7 июня: россияне ударили КАБами, есть погибшая и раненые

В Харькове прогремели мощные взрывы днем в субботу, 7 июня. Российские войска нанесли удары управляемыми авиационными бомбами.

Взрывы в Харькове днем 7 июня — какие последствия

Обновлено в 19:18. Враг снова атаковал Харьков — на этот раз КАБами, заявил городской глава Игорь Терехов.

Погибла 30-летняя женщина в результате удара по центральной части Харькова. Количество пострадавших увеличилось до 18 людей.

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Сейчас девять человек доставили в больницы Харькова, среди которых — 14-летний парень. Среди пострадавших — три человека в тяжелом состоянии, рассказал руководитель ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской ОВА рассказали о последствиях вражеских ударов управляемыми авиабомбами по областному центру.

Шевченковский район

По предварительной информации, в результате российского обстрела повреждено здание детской железной дороги.

Киевский район

Из-за вражеской атаки поврежден частный жилой дом. На месте попаданий работают экстренные службы и медики.

Утром 7 июня Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны России против Украины. За полтора часа в городе прогремело по меньшей мере 40 взрывов, заявил мэр Харькова Игорь Терехов.

По подсчетам Ситуационного центра, войска РФ нанесли удары по Харькову 48 ударными дронами Shahed, двумя ракетами и четырьмя КАБами.

В результате обстрела Харькова известно о 21 пострадавшем, среди них — полуторамесячный младенец и 14-летняя девочка. Еще трое харьковчан погибли из-за российских ударов.

Из-за вражеской атаки зафиксировано повреждение 18 многоквартирных домов (в трех из них поврежден конструктив) и 13 частных домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 200-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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