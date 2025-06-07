Вибухи у російському Новомосковську: дрони могли атакувати хімкомбінат Азот

У російському місті Новомосковськ безпілотники могли завдати ударів по хімічному комбінату Азот, який є виробником компонентів для створення вибухових речовин.

Атака дронами у Новомосковську 8 червня – які наслідки

Як повідомили російські Telegram-канали, щонайменше п’ять вибухів прогриміли в Новомосковську Тульської області.

Пабліки стверджують, що один із безпілотників влучив у хімкомбінат Азот, проте інформація потребує додаткового підтвердження.

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Як зазначено на сайті підприємства, Новомосковська акціонерна компанія Азот є найбільшим російським виробником аміаку й азотних добрив, а також одним з провідних у РФ у галузі за видами та кількістю виробленої продукції.

На заводі Азот випускають мінеральні добрива, аміак, органічні пластмаси та смоли, хлор, каустичну соду, хлористий кальцій, концентровану та особливої чистоти азотну кислоту, аргон, метанол.

Варто зазначити, що завод Азот у російському Новомосковську вже атакували наприкінці травня 2025 року.

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