Авиация ГУР помогла ликвидировать пожар в Киеве после атаки Шахедов
В ночь на 10 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву с применением дронов типа Shahed, в результате чего возник масштабный пожар в Оболонском районе. К ликвидации последствий привлечена авиация Главного управления разведки.
Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.
Авиация ГУР помогала тушить пожар
По приказу начальника ведомства Кирилла Буданова авиация разведки была немедленно привлечена к ликвидации последствий вражеской атаки.
К операции привлекли два многоцелевых вертолета Ка-32, которые в сложных условиях задымления и высокой температуры осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн.
Благодаря слаженным действиям с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям пожар удалось ликвидировать за три часа. Авиационная поддержка позволила спасти три промышленных предприятия от уничтожения огнем.
— После варварских налетов на Киев мы зафиксировали крупные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Я доложил генерал-лейтенанту Буданову о нашей готовности оказать помощь гражданскому населению, — рассказал командир авиационного подразделения ГУР с позывным Маэстро.
Начальник ГУР высоко оценил работу авиаторов, отметив, что обязанность ведомства — защищать жизнь украинцев всеми имеющимися средствами.
Напомним, что 10 июня в результате очередного массированного удара РФ был поврежден Софийский собор — сакральный памятник XI века, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Взрывная волна привела к разрушению оштукатуренного карниза на центральной апсиде восточного фасада храма, который символизирует рождение украинской государственности.
Российская армия атаковала столицу ракетами и дронами, в результате чего четыре человека получили ранения, включая полицейского.
Осколки уничтоженных беспилотников вызвали возгорания и разрушения в жилом и коммерческом секторах в восьми районах Киева.
По данным Генштаба, агрессор использовал 322 средства воздушного нападения по всей Украине, из которых украинская ПВО ликвидировала 284 цели.