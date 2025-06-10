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Авиация ГУР помогла ликвидировать пожар в Киеве после атаки Шахедов

Київ-пожежа-гелікоптер
Фото: ГСЧС

В ночь на 10 июня российские захватчики нанесли очередной удар по Киеву с применением дронов типа Shahed, в результате чего возник масштабный пожар в Оболонском районе. К ликвидации последствий привлечена авиация Главного управления разведки.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

Авиация ГУР помогала тушить пожар

По приказу начальника ведомства Кирилла Буданова авиация разведки была немедленно привлечена к ликвидации последствий вражеской атаки.

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К операции привлекли два многоцелевых вертолета Ка-32, которые в сложных условиях задымления и высокой температуры осуществили 40 сбросов воды общим объемом до 120 тонн.

Благодаря слаженным действиям с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям пожар удалось ликвидировать за три часа. Авиационная поддержка позволила спасти три промышленных предприятия от уничтожения огнем.

— После варварских налетов на Киев мы зафиксировали крупные пожары на объектах гражданской инфраструктуры. Я доложил генерал-лейтенанту Буданову о нашей готовности оказать помощь гражданскому населению, — рассказал командир авиационного подразделения ГУР с позывным Маэстро.

Начальник ГУР высоко оценил работу авиаторов, отметив, что обязанность ведомства — защищать жизнь украинцев всеми имеющимися средствами.

Напомним, что 10 июня в результате очередного массированного удара РФ был поврежден Софийский собор — сакральный памятник XI века, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Взрывная волна привела к разрушению оштукатуренного карниза на центральной апсиде восточного фасада храма, который символизирует рождение украинской государственности.

Российская армия атаковала столицу ракетами и дронами, в результате чего четыре человека получили ранения, включая полицейского.

Осколки уничтоженных беспилотников вызвали возгорания и разрушения в жилом и коммерческом секторах в восьми районах Киева.

По данным Генштаба, агрессор использовал 322 средства воздушного нападения по всей Украине, из которых украинская ПВО ликвидировала 284 цели.

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Источник: ГУР

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