Нічна атака на Київ: багато руйнувань і пожеж, серед поранених – поліцейський

Вночі 10 червня збройні сили РФ вкотре масовано атакували Київ дронами та ракетами. Зафіксовано численні руйнування, пошкодження та пожежі, поранено чотирьох людей.

Наслідки нічної атаки на Київ 10 червня

За даними ДСНС, вночі столиця зазнала чергової масованої комбінованої атаки з боку РФ, внаслідок падіння уламків БпЛА зафіксовано пожежі, руйнування житлових і нежитлових будівель та пошкодження інфраструктури в різних районах міста.

Серед чотирьох постраждалих – працівник поліції, розповіли у прокуратурі.

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А мер Києва Віталій Кличко уточнив, що наразі двоє поранених перебувають у лікарнях, а чотирьом надали допомогу амбулаторно.

Станом на зараз зафіксовано наслідки нічної атаки у восьми районах Києва:

Дарницький — влучання в житлові будинки, згоріли автомобілі у дворах, пошкоджено залізничне полотно.

— влучання в житлові будинки, згоріли автомобілі у дворах, пошкоджено залізничне полотно. Оболонський — пожежа пошкодила квартири у багатоповерхівці, а також десяток припаркованих поруч автомобілів. Також триває ліквідація займань складських приміщень.

— пожежа пошкодила квартири у багатоповерхівці, а також десяток припаркованих поруч автомобілів. Також триває ліквідація займань складських приміщень. Шевченківський — зафіксовано низку влучань, зокрема на продуктовому ринку.

— зафіксовано низку влучань, зокрема на продуктовому ринку. Голосіївський — уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру.

— уламки впали на території храму, пошкоджені верхні поверхи бізнес-центру. Солом’янський — займання уламків БпЛА на даху 16-поверхівки, пошкоджено приватний будинок.

— займання уламків БпЛА на даху 16-поверхівки, пошкоджено приватний будинок. Деснянський — горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано.

— горіли авто у дворі, пожежу ліквідовано. Подільський — загоряння нежитлових приміщень, падіння уламків дронів біля АЗС.

— загоряння нежитлових приміщень, падіння уламків дронів біля АЗС. Дніпровський — пошкодження нежитлової інфраструктури, закладу освіти (вибиті вікна), займаня трави на відкритій місцевості (вже ліквідовано).

До ліквідації наслідків обстрілу Києва залучено 441 рятувальника та 102 одиниці техніки ДСНС.

Київська міська прокуратура розпочала розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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