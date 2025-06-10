Софійський собор пошкоджено внаслідок атаки на Київ 10 червня

10 червня внаслідок чергового масованого ракетного удару Російської Федерації було пошкоджено Софійський собор та інші об’єкти культурної спадщини та інфраструктури України.

Софійський собор зазнав руйнувань

Як повідомив міністр культури Микола Точицький, вибухова хвиля спричинила руйнування тинькованого карниза на центральній абсиді східного фасаду Софійського собору — сакральної пам’ятки XI століття, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Національний заповідник та поліція оперативно зафіксували пошкодження Софійського собору.

Зараз дивляться

Хоча інтер’єр собору не постраждав, фахівці попереджають: постійні обстріли створюють серйозні загрози для структурної цілісності святині.

– Цієї ночі ворог знову вдарив у саме серце нашої ідентичності. Пошкоджено Софійський собор у Києві — святиню, яка пережила століття і символізує народження нашої державності. Вибухова хвиля спричинила руйнування карниза на головній апсиді пам’ятки національного значення. Цей храм XI століття — це душа всієї України, – зазначив він.

Софійський собор – історія

Софійський собор, або Софія Київська — храм XI століття, розташований у Києві.

Споруджений у візантійському стилі, він неодноразово зазнавав руйнувань. У XVII—XVIII століттях був відновлений, проте суттєво змінив архітектурний вигляд і нині є визначним прикладом українського бароко.

Це одна з небагатьох архітектурних пам’яток, що збереглися з часів Київської Русі.

Будівництво тривало з 1017 до 1037 року за ініціативи та коштом київського князя Ярослава Мудрого. Собор названо на честь Святої Софії.

Він мав статус катедрального храму та періодично слугував резиденцією київських митрополитів — як православних, так і унійних.

До середини XIII століття виконував функцію головної церкви Русі, був місцем поховання київських князів.

Біля собору велися літописні записи, а також була створена перша відома бібліотека.

У XIV столітті храм занепав. Його відновленням займалися митрополит Петро Могила та гетьман Іван Мазепа. З 1638 року собор став головним храмом Софійського монастиря.

Із 1934 року входить до складу Національного заповідника Софія Київська.

Це пам’ятка української архітектури та монументального живопису XI—XVIII століть.

У вересні 2023 року, разом із монастирськими спорудами навколо та Києво-Печерською лаврою, Софійський собор внесено до Списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.