Авіація ГУР допомогла ліквідувати пожежу в Києві після атаки Шахедів

У ніч на 10 червня російські загарбники здійснили черговий удар по Києву із застосуванням дронів типу Shahed, внаслідок чого виникла масштабна пожежа в Оболонському районі. До ліквідації наслідків залучили авіацію Головного управління розвідки.

Про це повідомляє ГУР Міністерства оборони України.

Авіація ГУР допомагала гасити пожежу

За наказом начальника відомства Кирила Буданова авіація розвідки була негайно залучена до ліквідації наслідків ворожої атаки.

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До операції долучили два багатоцільові вертольоти Ка-32, які у складних умовах задимлення та високої температури здійснили 40 скидів води загальним об’ємом до 120 тонн.

Завдяки злагодженим діям із Державною службою України з надзвичайних ситуацій пожежу вдалося ліквідувати за три години. Авіаційна підтримка дозволила врятувати три промислових підприємства від знищення вогнем.

— Після варварських прильотів по Києву ми зафіксували великі пожежі на об’єктах цивільної інфраструктури. Я доповів генерал-лейтенанту Буданову про нашу готовність надати допомогу цивільному населенню, – розповів командир авіаційного підрозділу ГУР з позивним Маестро.

Начальник ГУР високо оцінив роботу авіаторів, зазначивши, що обов’язок відомства – захищати життя українців усіма наявними засобами.

Нагадаємо, що 10 червня внаслідок чергового масованого удару РФ було пошкоджено Софійський собор – сакральну пам’ятку XI століття, що входить до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Вибухова хвиля спричинила руйнування тинькованого карниза на центральній абсиді східного фасаду храму, який символізує народження української державності.

Російська армія атакувала столицю ракетами та дронами, унаслідок чого четверо осіб зазнали поранень, зокрема поліцейський.

Уламки знищених безпілотників спровокували займання та руйнування в житловому та комерційному секторах у восьми районах Києва.

За даними Генштабу, агресор використав 322 засоби повітряного нападу по всій Україні, з яких українська ППО ліквідувала 284 цілі.

Джерело : ГУР

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