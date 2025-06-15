Атака на Кременчук: під ударом були об’єкти енергетичної та с/г інфраструктури

Уночі проти 15 червня російські війська масовано атакували Полтавську область.

Найбільше руйнувань зафіксовано в Кременчуцькій та Чутівській громадах.

Атака на громади Кременчука та Чутового

Полтавська область уночі проти 15 червня була під масованою комбінованою атакою.

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Регіон російські окупанти атакували ракетами та безпілотниками.

Зокрема, ще до опівночі почали лунати вибухи в Кременчуці.

Очільник обласної військової адміністрації Володимир Когут об 00:11 15 червня підтвердив, що на Полтавщині працює протиповітряна оборона, та закликав людей до завершення повітряної тривоги залишатися в укриттях.

Масована атака на Полтавську область завершилася о четвертій ранку.

Перші подробиці нічного обстрілу в ОВА оголосили через п’ять годин.

Володимир Когут повідомив, що більшість ворожих цілей було знищено.

Однак у громаді Кременчука під удар потрапили об’єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури.

Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередачі.

Пожежі, що спалахнули внаслідок прямих влучань та падіння уламків, підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій локалізували.

У громаді Чутового через падіння уламків БпЛА пошкоджені житлові будинки та автівки.

На щастя, в усіх випадках минулося без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 208-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Володимир Когут

Фото: Сили оборони Півдня України

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