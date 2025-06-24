Российская империя зла: Епифаний сообщил, что обстрел РФ повредил семинарию ПЦУ
В результате российского ракетного обстрела 24 июня подверглась разрушениям духовная семинария Православной церкви Украины (ПЦУ) в Днепре.
Об этом сообщили в Духовной семинарии и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.
Духовная семинария ПЦУ повреждена в результате обстрела РФ
В результате российского ракетного обстрела по Днепру повреждены здания духовной семинарии ПЦУ.
Разрушениям подверглись семинарский храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, учебный корпус, общежитие, библиотека, компьютерный класс, трапезная и дом для преподавателей.
В Днепровской духовной семинарии сообщили, что все, кто был на территории учебного заведения, — живы и невредимы.
— Сегодня, в праздник Рождества Иоанна Крестителя, российские ироды обстреляли ракетами города Днепр и Самар. Более 100 пострадавших, 11 погибших. От последствий российского государственного террора подверглись разрушениям детские сады и школы, больницы, дома мирных жителей. Среди пострадавших объектов — Днепровская духовная семинария ПЦУ, — написал Епифаний в X.
Предстоятель ПЦУ отметил, что за годы войны были разрушены или значительно повреждены в результате российских атак более 600 храмов и других мест молитвы, и большая часть из них принадлежала к юрисдикции Украинской православной церкви (МП).
Епифаний подчеркнул, что каждый, кто до сих пор верит в якобы благие намерения кремлевской тирании о якобы защите христианских ценностей, стремлении мира или добра для Европы, — должен увидеть реальность: разрушенные дома, возле которых родные ждут спасения близких, разбитые больницы, школы и храмы.
По его словам, действия российской империи зла красноречивее любых заявлений.
— Она является воплощением тьмы, заблуждения и человеконенавистничества, которым не место в цивилизованном мире. Поэтому все, кто действительно хочет мира, должны остановить зло “русского мира” как можно быстрее, — подчеркнул Епифаний.
Утром 24 июня армия РФ нанесла ракетный удар баллистикой по Днепру. Известно о 15 погибших и о более 200 пострадавших.
В городе Самар, который рядом с Днепром, российский удар убил двух человек, более десяти ранены.
Фото: Днепровская духовная семинария