Укр Рус
Укр Рус
Популярные
София Ротару отреагировала на ночную атаку на Киев сегодня: что опубликовала певица
Тихановский заявил о поддержке Украины и объяснил, почему ездил в оккупированный Крым
Отдал бы жизнь на фронте, чтобы отмыть гадость: что заявил подозреваемый в убийстве семилетней Соломии Тарасюк
Кто покинул проект МастерШеф 15 в 17-м выпуске в шаге от финала: все детали
Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: расписание матчей и результаты
Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
4 мин.

Российская империя зла: Епифаний сообщил, что обстрел РФ повредил семинарию ПЦУ

Дніпровська духовна семінарія ПЦУ

В результате российского ракетного обстрела 24 июня подверглась разрушениям духовная семинария Православной церкви Украины (ПЦУ) в Днепре.

Об этом сообщили в Духовной семинарии и предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

Духовная семинария ПЦУ повреждена в результате обстрела РФ

В результате российского ракетного обстрела по Днепру повреждены здания духовной семинарии ПЦУ.

Сейчас смотрят

Разрушениям подверглись семинарский храм святых первоверховных апостолов Петра и Павла, учебный корпус, общежитие, библиотека, компьютерный класс, трапезная и дом для преподавателей.

Дніпровська духовна семінарія ПЦУ

Фото: Днепровская духовная семинария

В Днепровской духовной семинарии сообщили, что все, кто был на территории учебного заведения, — живы и невредимы.

— Сегодня, в праздник Рождества Иоанна Крестителя, российские ироды обстреляли ракетами города Днепр и Самар. Более 100 пострадавших, 11 погибших. От последствий российского государственного террора подверглись разрушениям детские сады и школы, больницы, дома мирных жителей. Среди пострадавших объектов — Днепровская духовная семинария ПЦУ, — написал Епифаний в X.

Предстоятель ПЦУ отметил, что за годы войны были разрушены или значительно повреждены в результате российских атак более 600 храмов и других мест молитвы, и большая часть из них принадлежала к юрисдикции Украинской православной церкви (МП).

руйнування у Духовній семінарії

Фото: Днепровская духовная семинария

Епифаний подчеркнул, что каждый, кто до сих пор верит в якобы благие намерения кремлевской тирании о якобы защите христианских ценностей, стремлении мира или добра для Европы, — должен увидеть реальность: разрушенные дома, возле которых родные ждут спасения близких, разбитые больницы, школы и храмы.

По его словам, действия российской империи зла красноречивее любых заявлений.

— Она является воплощением тьмы, заблуждения и человеконенавистничества, которым не место в цивилизованном мире. Поэтому все, кто действительно хочет мира, должны остановить зло “русского мира” как можно быстрее, — подчеркнул Епифаний.

Утром 24 июня армия РФ нанесла ракетный удар баллистикой по Днепру. Известно о 15 погибших и о более 200 пострадавших.

В городе Самар, который рядом с Днепром, российский удар убил двух человек, более десяти ранены.

Читайте также
Сибига после удара РФ по Днепру: Призываем на саммитах НАТО и ЕС принять решения, демонстрирующие силу
Андрій Сибіга

Фото: Днепровская духовная семинария

Связанные темы:

Война в УкраинеДнепробстрілПЦУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь