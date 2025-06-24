Російська імперія зла: Епіфаній повідомив, що обстріл РФ пошкодив семінарію ПЦУ

Внаслідок російського ракетного обстрілу 24 червня зазнала руйнувань духовна семінарія Православної церкви України (ПЦУ) у Дніпрі.

Про це повідомили у Духовній семінарії та предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

Духовна семінарія ПЦУ пошкоджена внаслідок обстрілу РФ

Внаслідок російського ракетного обстрілу по Дніпру пошкоджено будівлі духовної семінарії ПЦУ.

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Руйнувань зазнали семінарський храм святих первоверховних апостолів Петра і Павла, навчальний корпус, гуртожиток, бібліотека, комп’ютерний клас, трапезна та будинок для викладачів.

У Дніпровській духовній семінарії повідомили, що усі, хто був на території навчального закладу, – живі та неушкоджені.

— Сьогодні, у свято Різдва Іоана Хрестителя, російські іроди обстріляли ракетами міста Дніпро та Самар. Понад 100 постраждалих, 11 загиблих. Від наслідків російського державного терору зазнали руйнувань дитячі садки та школи, лікарні, оселі мирних мешканців. Серед постраждалих об’єктів – Дніпровська духовна семінарія ПЦУ, – написав Епіфаній в X.

Предстоятель ПЦУ зазначив, що за роки війни були зруйновані чи значно пошкоджені внаслідок російських атак понад 600 храмів та інших місць молитви, і більша частина з них належала до юрисдикції Української православної церкви (МП).

Епіфаній підкреслив, що кожен, хто досі вірить у нібито благі наміри кремлівської тиранії про нібито захист християнських цінностей, прагнення миру чи добра для Європи, — має побачити реальність: зруйновані будинки, біля яких рідні чекають на порятунок близьких, розбиті лікарні, школи та храми.

За його словами, дії російської імперії зла красномовніше за будь-які заяви.

— Вона є втіленням темряви, омани і людиноненависницва, яким не місце в цивілізованому світі. Тому всі, хто справді хоче миру, мають зупинити зло “русского міра” якнайшвидше, – наголосив Епіфаній.

Зранку 24 червня армія РФ завдала ракетного удару балістикою по Дніпру. Відомо про 15 загиблих та понад 200 постраждалих.

У місті Самар, яке поруч із Дніпром, російський удар вбив двох людей, понад десять поранені.

Фото: Дніпровська духовна семінарія

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