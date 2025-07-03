Взрывы в Полтаве 3 июля: какие объекты атаковала РФ

Взрыв в Полтаве сегодня, 3 июля, прогремел примерно в 9 утра.

Об этом сообщил и. о. начальника Полтавской ОВА Владимир Когут.

Взрыв в Полтаве 3 июля: что известно

— 3 июля враг нанес удар по Полтавской громаде. В результате возник пожар на месте происшествия. Повреждена гражданская инфраструктура, — написал он.

По предварительной информации, к сожалению, погибли два человека, 11 – ранены. На месте развернут штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Работают все необходимые службы.

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В свою очередь Сухопутные войска сообщили, что около 9:00 РФ нанесла удар по Полтаве. После взрывов стало известно о попадании и пожаре в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

В Воздушных силах ранее предупреждали об угрозе БпЛА в южной части Сумщины, курсом на Полтавщину.

К слову, сегодня во время ночной атаки россияне запустили по Украине 52 беспилотника.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 226-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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