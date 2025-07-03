Вибухи в Полтаві 3 липня: які об’єкти атакувала РФ

Вибух у Полтаві сьогодні, 3 липня, прогримів приблизно о 9 ранку.

Про це повідомив т. в. о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вибух у Полтаві 3 липня: що відомо

– 3 липня ворог завдав удару по Полтавській громаді. Внаслідок виникла пожежа на місці події. Пошкоджена цивільна інфраструктура, – написав він.

За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 – поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

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У свою чергу Сухопутні війська повідомили, що близько 9:00 РФ завдала удару по Полтаві. Після вибухів стало відомо про влучання та пожежу у будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП.

У Повітряних силах раніше попереджали про загрозу БпЛА в південній частині Сумщини, курсом на Полтавщину.

До речі, сьогодні під час нічної атаки росіяни запустили по Україні 52 безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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