Вибухи в Одеській області: РФ запустила балістичне озброєння з Півдня

Потужні вибухи в Одеській області прогриміли ввечері у вівторок, 15 липня.

Вибухи на Одещині ввечері 15 липня – які наслідки

Про те, що вибух пролунав на Одещині, повідомили українські журналісти з місця події.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

Зараз дивляться

Згодом українські військовослужбовці зафіксували рух ракети на Одесу.

Вранці 11 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У той день постраждали дев’ятеро людей.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок, СТО та стайні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.