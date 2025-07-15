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Юлія Захарченко, редакторка стрічки
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Вибухи в Одеській області: РФ запустила балістичне озброєння з Півдня

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Потужні вибухи в Одеській області прогриміли ввечері у вівторок, 15 липня.

Вибухи на Одещині ввечері 15 липня – які наслідки

Про те, що вибух пролунав на Одещині, повідомили українські журналісти з місця події.

Спочатку Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.

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Згодом українські військовослужбовці зафіксували рух ракети на Одесу.

Вибухи в Одеській області 15 липня 2025 року: що відомо Фото 1

Одеська область на карті. Фото: Deep State

Вранці 11 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У той день постраждали дев’ятеро людей.

Внаслідок російської атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок, СТО та стайні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.

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Війна в УкраїніВибухОдеська область
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