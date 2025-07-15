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Вибухи в Одеській області: РФ запустила балістичне озброєння з Півдня
Потужні вибухи в Одеській області прогриміли ввечері у вівторок, 15 липня.
Вибухи на Одещині ввечері 15 липня – які наслідки
Про те, що вибух пролунав на Одещині, повідомили українські журналісти з місця події.
Спочатку Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Півдня.
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Згодом українські військовослужбовці зафіксували рух ракети на Одесу.
Вранці 11 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У той день постраждали дев’ятеро людей.
Внаслідок російської атаки було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема житловий будинок, СТО та стайні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 238-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні.
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