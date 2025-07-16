РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 400 дронами: сколько целей уничтожено

В ходе ночной атаки Украину россияне обстреляли баллистической ракетой и 400 ударными беспилотниками.

Ночная атака на Украину: что известно

Ночная атака на Украину продолжалась с 20:00 15 июля.

С тех пор российские войска применили:

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баллистическую ракету Искандер-М (запущена из Крыма),

Искандер-М (запущена из Крыма), 400 ударных беспилотников типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов (до 255 из них были Шахеды) (запущены из российских Шаталово, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму).

Основными направлениями удара были Кривой Рог, Харьков и Винница.

Авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили 198 БпЛА Shahed (дронов других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

145 дронов-имитаторов были локационно потеряны/приглушены средствами РЭБ.

Зафиксировано попадание одной ракеты и 57 БпЛА в 12 локациях, падение сбитых дронов или их обломков было на двух локациях.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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