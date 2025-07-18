Вибухи у Дніпрі: що відомо про російську атаку

Потужні вибухи у Дніпрі прогриміли ввечері у п’ятницю, 18 липня, коли оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики.

Вибухи у Дніпрі ввечері 18 липня – які наслідки

Про те, що у Дніпрі пролунали звуки вибухів, заявили українські журналісти.

Керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак підтвердив інформацію про серію вибухів у Дніпрі 18 липня.

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Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з тимчасово окупованої території Криму.

Після цього українські військові зафіксували швидкісні цілі повз місто Запоріжжя, які рухалися далі у північному напрямку.

Згодом Повітряні сили ЗСУ заявили, що балістична ракета рухається у напрямку Дніпра.

Крім цього, пролунали вибухи у Полтаві ввечері 18 липня, коли оголосили тривогу через загрозу балістики.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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