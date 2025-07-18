Взрывы в Полтаве: на город летела вражеская ракета
Мощные взрывы в Полтаве прогремели вечером в пятницу, 18 июля. Обломки ракеты упали на открытой территории.
Обновлено в 21:02.
Взрывы в Полтаве 18 июля — какие последствия
Информацию о том, что в Полтаве был слышен звук взрыва, сообщили украинские журналисты с места происшествия.
Руководитель областной военной администрации Владимир Когут подтвердил, что около 20:00 враг атаковал Полтавскую общину.
— Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории, — рассказал он.
В результате атаки не было пострадавших, отметил начальник Полтавской ОВА.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение скоростной цели на Харьковщине в направлении Полтавщины.
Впоследствии украинские военнослужащие призвали жителей Полтавы немедленно перейти в укрытие.
Пока официальные источники не сообщали, какие последствия российской атаки на Полтаву.
Кроме этого, прогремели мощные взрывы в Днепре вечером 18 июля.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.