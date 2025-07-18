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Взрывы в Полтаве: на город летела вражеская ракета

Ракетна атака, ракетний обстріл, атака дронами Shahed, вибухи
Фото: Факти ICTV

Мощные взрывы в Полтаве прогремели вечером в пятницу, 18 июля. Обломки ракеты упали на открытой территории.

Обновлено в 21:02.

Взрывы в Полтаве 18 июля — какие последствия

Информацию о том, что в Полтаве был слышен звук взрыва, сообщили украинские журналисты с места происшествия.

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Руководитель областной военной администрации Владимир Когут подтвердил, что около 20:00 враг атаковал Полтавскую общину.

— Обломки вражеской ракеты упали на открытой территории, — рассказал он.

В результате атаки не было пострадавших, отметил начальник Полтавской ОВА.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ зафиксировали движение скоростной цели на Харьковщине в направлении Полтавщины.

Впоследствии украинские военнослужащие призвали жителей Полтавы немедленно перейти в укрытие.

Пока официальные источники не сообщали, какие последствия российской атаки на Полтаву.

Полтава на карті

Полтава на карте. Фото: Google Maps

Кроме этого, прогремели мощные взрывы в Днепре вечером 18 июля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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