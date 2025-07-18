Вибухи у Полтаві: на місто летіла ворожа ракета
Потужні вибухи у Полтаві прогриміли ввечері у п’ятницю, 18 липня. Уламки ракети впали на відкритій території.
Оновлено о 21:02.
Вибухи у Полтаві 18 липня – які наслідки
Інформацію про те, що у Полтаві було чутно звук вибуху, повідомили українські журналісти з місця події.
Керівник обласної військової адміністрації Володимир Когут підтвердив, що близько 20:00 ворог атакував Полтавську громаду.
– Уламки ворожої ракети впали на відкритій території, – розповів він.
Внаслідок атаки не було постраждалих, зазначив начальник Полтавської ОВА.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух швидкісної цілі на Харківщині в напрямку Полтавщини.
Згодом українські військовослужбовці закликали жителів Полтави негайно перейти в укриття.
Наразі офіційні джерела не повідомляли, які наслідки російської атаки на Полтаву.
Крім цього, прогриміли потужні вибухи у Дніпрі ввечері 18 липня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.