Вибухи у Полтаві: на місто летіла ворожа ракета

Потужні вибухи у Полтаві прогриміли ввечері у п’ятницю, 18 липня. Уламки ракети впали на відкритій території.

Оновлено о 21:02.

Вибухи у Полтаві 18 липня – які наслідки

Інформацію про те, що у Полтаві було чутно звук вибуху, повідомили українські журналісти з місця події.

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Керівник обласної військової адміністрації Володимир Когут підтвердив, що близько 20:00 ворог атакував Полтавську громаду.

– Уламки ворожої ракети впали на відкритій території, – розповів він.

Внаслідок атаки не було постраждалих, зазначив начальник Полтавської ОВА.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ зафіксували рух швидкісної цілі на Харківщині в напрямку Полтавщини.

Згодом українські військовослужбовці закликали жителів Полтави негайно перейти в укриття.

Наразі офіційні джерела не повідомляли, які наслідки російської атаки на Полтаву.

Крім цього, прогриміли потужні вибухи у Дніпрі ввечері 18 липня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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