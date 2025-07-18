Взрывы в Киеве 18 июля: на столицу летят вражеские дроны

Взрывы в Киеве раздались вечером пятницы, 18 июля. Силы ПВО работают по вражеским дронам.

Взрывы в Киеве 18 июля: что известно

Взрывы в Киеве сегодня прозвучали во время воздушной тревоги.

— В столице тревога, на город направляются вражеские дроны. Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко, — отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.

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Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что в Киеве работают силы ПВО.

Напомним, мощные взрывы в Харькове прогремели сегодня днем. Российские военные пытались атаковать ударными дронами город.

По словам городского главы Игоря Терехова, произошел удар беспилотника неустановленного типа в Киевском районе Харькова возле жилой застройки.

Прошло без разрушений и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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