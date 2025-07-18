Взрывы в Киеве 18 июля: на столицу летят вражеские дроны
Взрывы в Киеве раздались вечером пятницы, 18 июля. Силы ПВО работают по вражеским дронам.
Взрывы в Киеве 18 июля: что известно
Взрывы в Киеве сегодня прозвучали во время воздушной тревоги.
— В столице тревога, на город направляются вражеские дроны. Оставайтесь в безопасных местах, может быть громко, — отметил глава КГВА Тимур Ткаченко.
Мэр столицы Виталий Кличко добавил, что в Киеве работают силы ПВО.
Напомним, мощные взрывы в Харькове прогремели сегодня днем. Российские военные пытались атаковать ударными дронами город.
По словам городского главы Игоря Терехова, произошел удар беспилотника неустановленного типа в Киевском районе Харькова возле жилой застройки.
Прошло без разрушений и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 241-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.