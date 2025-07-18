Вибухи в Києві 18 липня: на столицю летять ворожі дрони
Вибухи в Києві пролунали увечері п’ятниці, 18 липня. Сили ППО працюють по ворожих дронах.
Вибухи в Києві 18 липня: що відомо
Вибухи в Києві сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.
– В столиці тривога, на місто прямують ворожі дрони. Залишайтесь в безпечних місцях, може бути гучно, – наголосив очільник КМВА Тимур Ткаченко.
Мер столиці Віталій Кличко додав, що у Києві працюють сили ППО.
Нагадаємо, потужні вибухи у Харкові прогриміли сьогодні вдень. Російські військові намагалися атакувати ударними дронами місто.
За словами міського глави Ігоря Терехова, відбувся удар безпілотника невстановленого типу в Київському районі Харкова біля житлової забудови.
Минулося без руйнувань та постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 241-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.