Дрони СБУ вдруге за тиждень атакували термінал зберігання Shahed у Татарстані
Українські безпілотники вдруге за тиждень атакували термінал зберігання ударних дронів Shahed у Татарстані на території Російської Федерації.
Ураження термінала зберігання Shahed у Татарстані
Як повідомляє Служба безпеки України, далекобійні дрони Центру спецоперацій А здійснили повторне ураження логістичного хаба, де зберігаються готові до використання Shahed і компоненти до них.
У СБУ зазначили, що склад ударних безпілотників розташований у населеному пункті Кзил-Юл у Росії, а саме на відстані 1,3 тис. км від території України.
– Зняті місцевими жителями відео підтверджують ураження хабу, в приміщеннях якого зафіксовано осередки загоряння, – стверджується у повідомленні.
У СБУ наголосили, що завдяки повторній дроновій атаці на цей об’єкт військово-промислового комплексу зменшаться спроможності Росії для ударів Shahed по Україні.
У суботу, 9 серпня, відбулася попередня атака українських безпілотників по заводу з виробництва Shahed у Татарстані Російської Федерації.