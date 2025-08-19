Похожие на игрушки: в Кременчуге находят кассетные боеприпасы после обстрела

Неразорвавшиеся кассетные ракетные боеприпасы находят в Кременчуге после комбинированного ракетно-дронового удара РФ в ночь на 19 августа.

Об этом сообщил сообщил городской глава Виталий Малецкий.

Кассетные боеприпасы в Кременчуге после ракетного удара

— На территории города обнаруживают неразорвавшиеся кассетные боеприпасы из российских ракет! Заметив такие, не приближайтесь и не прикасайтесь к ним — они могут взорваться в любой момент! Немедленно звоните 101 или 102! — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Малецкий также призвал родителей обязательно рассказать об опасности детям, поскольку они имеют серебристый цвет и похожи на мячи, чем могут привлекать внимание малышей.

Ночью 19 августа РФ нанесла комбинированный удар по Кременчугу и Лубнам в Полтавской области. Здесь зафиксировано попадание и падение обломков.

В результате обстрела повреждены административные здания предприятий энергетического сектора, что повлекло сбои в энергосети региона.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 273-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Віталій Малецький

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.