Схожі на іграшки: у Кременчуці знаходять касетні боєприпаси після обстрілу

Кременчук касетні боєприпаси

Нерозірвані касетні ракетні боєприпаси знаходять у Кременчуці після комбінованого ракетно-дронового удару РФ у ніч проти 19 серпня.

Про це повідомив повідомив міський голова Віталій Малецький.

Касетні боєприпаси у Кременчуці після ракетного удару

– На території міста виявляють нерозірвані касетні боєприпаси з російських ракет! Помітивши такі, не наближайтеся і не торкайтеся їх – вони можуть вибухнути в будь-який момент! Негайно телефонуйте 101 або 102! – наголосив він.

Малецький  також закликав батьків обов’язково розказати про небезпеку дітям, оскільки вони мають сріблястий колір та схожі на м’ячі, чим можуть привертати увагу малечі.

Вночі 19 серпня РФ завдала комбінованого удару по Кременчуку та Лубнах у Полтавській області. Тут зафіксовано влучання та падіння уламків.

Унаслідок обстрілу пошкоджені адміністративні будівлі підприємств енергетичного сектору, що спричинило збої в енергомережі регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 273-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Віталій Малецький

