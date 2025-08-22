У Вінниці відбулися сутички з поліцією під час затримання чоловіка, якого шукав ТЦК

У Вінниці на вулиці Замостянській стався конфлікт між місцевими жителями та правоохоронцями під час спроби затримати громадянина, якого розшукував територіальний центр комплектування і соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Про це повідомляє Поліція Вінницької області, Вінницький обласний ТЦК та СП.

Сутички у Вінниці з представниками ТЦК

У поліції розповіли, що 22 серпня під час патрулювання Вінниці правоохоронці зупинили водія за порушення ПДР.

Там заявили, що під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти.

Після цього поліцейські обмежили рух чоловіка на транспортному засобі, проте випадкові перехожі намагалися завадити розгляду адміністративного провадження. У поліції додали, що зараз триває перевірка.

Що заявили у ТЦК про сутичку у Вінниці

Водночас у Вінницькому обласному ТЦК і СП відреагували на ситуацію, яка відбулася на вулиці Замостянській.

Там стверджують, що під час конфлікту представники ТЦК не проводили заходів мобілізації чи оповіщення.

– Закликаємо не поширювати маніпулятивну та викривлену інформацію, – йдеться у повідомленні.

У Telegram-каналах поширюються відеозаписи з сутичками на вулиці, в якому взяли участь більше сотні жителів. Тоді на локації було близько десятка правоохоронців та кілька автомобілів Національної поліції.

