Ворог скинув 41 авіабомбу: наслідки атаки на Краматорськ
У Краматорську продовжується ліквідація наслідків масованого авіаудару КАБами. Унаслідок атаки поранено трьох цивільних, двоє з них перебувають у лікарні.
Про це повідомляє Краматорська міська рада.
Наслідки атаки на Краматорськ 22 серпня: що відомо
Протягом доби окупанти скинули на територію Краматорської громади 41 керовану авіабомбу.
Унаслідок атаки пошкоджено 46 приватних і 5 багатоквартирних будинків.
Повністю зруйновано або частково пошкоджено 8 приватних будинків, 10 гаражів, 2 магазини та станція технічного обслуговування. Пошкоджені лінії електропередач, зв’язку й інтернету.
Також зафіксовано влучання у проїжджу частину.
Нагадаємо, російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська, через що прогриміло щонайменше 10 вибухів.
У Лимані Краматорського району понівечено оселю та два нежитлові приміщення, у Новоселівці – будинок і гараж. В Олександрівській громаді пошкоджено авто.
Як зазначили в ОВА, загалом за добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3649 людей, серед яких – 137 дітей.
Фото: Краматорська міська рада