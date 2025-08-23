Ворог скинув 41 авіабомбу: наслідки атаки на Краматорськ

У Краматорську продовжується ліквідація наслідків масованого авіаудару КАБами. Унаслідок атаки поранено трьох цивільних, двоє з них перебувають у лікарні.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Наслідки атаки на Краматорськ 22 серпня: що відомо

Протягом доби окупанти скинули на територію Краматорської громади 41 керовану авіабомбу.

Унаслідок атаки пошкоджено 46 приватних і 5 багатоквартирних будинків.

Повністю зруйновано або частково пошкоджено 8 приватних будинків, 10 гаражів, 2 магазини та станція технічного обслуговування. Пошкоджені лінії електропередач, зв’язку й інтернету.

Також зафіксовано влучання у проїжджу частину.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по приватному сектору Краматорська, через що прогриміло щонайменше 10 вибухів.

У Лимані Краматорського району понівечено оселю та два нежитлові приміщення, у Новоселівці – будинок і гараж. В Олександрівській громаді пошкоджено авто.

Як зазначили в ОВА, загалом за добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 3649 людей, серед яких – 137 дітей.

Фото: Краматорська міська рада

