Взрывы в Харькове раздались сразу в нескольких районах: что известно

Поздно вечером 24 августа в Харькове в нескольких районах раздались взрывы.

Взрывы в Харькове 24 августа 2025 года

В Харькове в некоторых районах раздались взрывы, сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Информация уточняется.

Перед тем, как в городе стало громко, в Воздушных силах сообщали об угрозе применения ударных БПЛА для Харькова с севера.

Напомним, что в ночь на 18 августа в Харькове также раздавались взрывы. В результате атаки дронов по жилому кварталу погибли семь человек, среди них – двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 278-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

