Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи у Харкові пролунали одразу у декількох районах: що відомо

Рятувальник ДСНС
Фото: ДСНС

Пізно ввечері 24 серпня у Харкові у декількох районах пролунали вибухи.

Вибухи у Харкові 24 серпня 2025 року

У Харкові у деяких районах пролунали вибухи, повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. Інформація зʼясовується.

Перед тим, як у місті стало гучно, у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування ударних БпЛА з півночі для Харкова.

Нагадаємо, що в ніч на 18 серпня у Харкові також лунали вибухи. Внаслідок атаки дронів по житловому кварталу загинуло семеро людей, серед них – двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 278-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВибухХарків
