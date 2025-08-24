Взрывы в Сумах 25 августа: в результате атаки дронами вспыхнули пожары

Взрывы в Сумах прогремели ночью 25 августа. Город пребывает под атакой российских беспилотников. Информации о пострадавших пока нет.

Взрывы в Сумах 25 августа: какие последствия

— Город Сумы снова под атакой вражеских БПЛА, — написал в Telegram и.о. Сумского городского главы Артем Кобзарь.

По его информации, зафиксировано попадание в одном из старостинских округов, в результате чего произошло возгорание.

Глава Сумской ОВА Олег Григоров уточнил, что вражеские БПЛА нанесли удары по территории Сумской громады. Также есть попадания на территории Роменской громады.

Предварительно в обеих громадах без жертв. На местах попаданий – пожары. Продолжается обследование и ликвидация последствий.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, в воскресенье, 24 августа, прогремели взрывы в Сумской области. Регион подвергся массированной атаке вражескими ударными беспилотниками.

Россияне нанесли около 10 ударов по территории области.

В результате серии российских атак были обесточены населенные пункты части Белопольской и Ворожбянской общин Сумского района.

Прошлой ночью также прогремели взрывы в Сумах.

Россияне атаковали дронами Песчанский старостинский округ. Зафиксировано три попадания в жилой дом, который ранее был разрушен в результате российских обстрелов.

В результате атаки острую реакцию на стресс получила женщина.

