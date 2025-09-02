Взрывы в Киеве прогремели утром 2 сентября – силы ПВО работают по вражеским ударным БпЛА, атакующим столицу.

Взрывы в Киеве сегодня: что известно о последствиях

— На левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Оставайтесь в укрытиях! – сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

В КГВА также подтвердили, что противовоздушная оборона работает над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

Сейчас смотрят

Воздушная тревога в столице из-за угрозы ударных дронов объявлена в 09:20.

В Киевской области на подступах к столице в это время также работали силы ПВО.

Ночью 2 сентября в Белой Церкви в результате массированной атаки российских дронов погиб мужчина.

В городе ликвидировали пожары в гаражном кооперативе, в торговых помещениях и на производственном предприятии. Повреждено остекление многоэтажных домов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 287-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.