Взрывы в Луганске: поражена российская нефтебаза, вспыхнул пожар
Мощные взрывы во временно оккупированном Луганске прогремели вечером в четверг, 4 сентября. В результате атаки поражена российская нефтебаза в Луганске.
Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.
Взрывы в Луганске: какие последствия поражения
После взрывов в южных кварталах Луганска стало известно о поражении российской нефтебазы по адресу ул. Руднева, 60.
— Пылает сильно. Теперь точно ни бензина, ни дизельного топлива не будет в Луганске. Спонсор топливного кризиса — Силы обороны Украины, — отметил Петр Андрющенко.
Обстрелы Луганской области
Утром 4 сентября Луганская ОВА сообщила, что российские войска практически вдвое увеличили количество штурмов на Лиманском участке фронта — за прошедшие сутки они атаковали там 41 раз, еще восемь — на Сиверском.
Из артиллерийских установок осуществили 16 обстрелов украинских позиций и сел вокруг. Оккупанты направили в сторону украинских защитников 31 беспилотник, отметили в Луганской ОВА.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 289-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.