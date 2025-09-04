Мощные взрывы во временно оккупированном Луганске прогремели вечером в четверг, 4 сентября. В результате атаки поражена российская нефтебаза в Луганске.

Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Взрывы в Луганске: какие последствия поражения

После взрывов в южных кварталах Луганска стало известно о поражении российской нефтебазы по адресу ул. Руднева, 60.

Сейчас смотрят

— Пылает сильно. Теперь точно ни бензина, ни дизельного топлива не будет в Луганске. Спонсор топливного кризиса — Силы обороны Украины, — отметил Петр Андрющенко.

Обстрелы Луганской области

Утром 4 сентября Луганская ОВА сообщила, что российские войска практически вдвое увеличили количество штурмов на Лиманском участке фронта — за прошедшие сутки они атаковали там 41 раз, еще восемь — на Сиверском.

Из артиллерийских установок осуществили 16 обстрелов украинских позиций и сел вокруг. Оккупанты направили в сторону украинских защитников 31 беспилотник, отметили в Луганской ОВА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 289-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.