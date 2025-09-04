Потужні вибухи у тимчасово окупованому Луганську прогриміли ввечері у четвер, 4 вересня. Внаслідок атаки уражено російську нафтобазу в Луганську.

Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Вибухи у Луганську: які наслідки ураження

Після вибухів у південних кварталах Луганська стало відомо про ураження російської нафтобази за адресою вул. Руднева, 60.

– Палає добряче. Тепер точно ані бензину, ані дизельного пального не буде в Луганську. Спонсор паливної кризи – Сили оборони України, – зазначив Петро Андрющенко.

Обстріли Луганської області

Вранці 4 вересня Луганська ОВА повідомила, що практично удвічі російські війська збільшили кількість штурмів на Лиманській ділянці фронту – минулої доби вони там атакували 41 раз, ще вісім – на Сіверській.

З артилерійських установок здійснили 16 обстрілів українських позицій і сіл навколо. Окупанти спрямували в бік українських оборонців 31 безпілотник, зазначили у Луганській ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 289-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

