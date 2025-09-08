Во время атаки на Киевскую область ночью 8 сентября повреждены газовые сети в Обуховском районе, вспыхнул пожар на промышленном предприятии. Пострадали также здания ТЦ и фитнес-клуба.

Последствия атаки на Киевскую область сегодня, 8 сентября

Как сообщил глава ОВА Николай Калашник, в результате российской атаки восемь населенных пунктов Обуховского района остались без газоснабжения, продолжаются аварийные работы на газовой сети.

— В связи с этим в восьми населенных пунктах района 8 и 9 сентября будет отсутствовать газоснабжение, — подчеркнул он.

Речь идет о жителях Козина, Жуковцев, Украинки, Плютов, Веремья, Халепья, Триполья и Щербановки — в общей сложности 8 093 абонента.

Кроме того, после ночного обстрела вспыхнул пожар на промышленном предприятии, который в настоящее время уже ликвидирован. На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники ГСЧС.

Взрывной волной повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе.

Ночью 8 сентября РФ также нанесла удар по объекту тепловой генерации в Киевской области. Последствия атаки вражеских дронов не уточняются, но это пока не повлияло на энергоснабжение региона.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГСЧС

Фото : ГСЧС

