В ночь на 8 сентября, начиная с вечера воскресенья, РФ атаковала Украину 142 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Последствия ночной атаки 8 сентября: сколько дронов сбила ПВО

В течение ночи оккупанты запускали беспилотники из направлений Брянска, Орла, Приморско-Ахтарска, а также мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Более 100 из запущенных дронов – Шахеды.

Атаку отражали авиация, ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы.

Воздушные силы ВСУ сообщили, что по состоянию на 08:30 противовоздушной обороной сбито/подавлено 112 вражеских БпЛА на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны.

В то же время, к сожалению, есть попадания 26 ударных дронов на семи локациях и падение сбитых целей еще на одной.

Несколько дронов до сих пор находятся в воздухе, поэтому атака продолжается.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 293-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

