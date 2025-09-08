Під час атаки по Київщині вночі 8 вересня пошкоджено газові мережі в Обухівському районі, спалахнула пожежа на промисловому підприємстві. Постраждали також будівлі ТЦ та фітнес-клубу.

Наслідки атаки на Київщину сьогодні, 8 вересня

Як повідомив голова ОВА Микола Калашник, внаслідок російської атаки вісім населених пунктів Обухівського району залишилися без газопостачання, тривають аварійні роботи на газовій мережі.

– У зв’язку з цим у восьми населених пунктах району 8 та 9 вересня буде відсутнє газопостачання, – наголосив він.

Зараз дивляться

Йдеться про жителів Козина, Жуківців, Українки, Плютів, Верем’я, Халеп’я, Трипілля та Щербанівки – загалом 8 093 абоненти.

Крім того, після нічного обстрілу спалахнула пожежа на промисловому підприємстві, яка наразі вже ліквідована. На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки ДСНС.

Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Вночі 8 вересня РФ також завдала удару по обʼєкту теплової генерації в Київській області. Наслідки атаки ворожих дронів не уточнюються, але це поки не вплинуло на енергопостачання регіону.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

Фото : ДСНС

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.