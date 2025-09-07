Вибухи на Київщині пролунали близько 0:44 ночі 8 вересня. Регіон перебуває під атакою російських БпЛА.

Вибухи на Київщині 8 вересня: що відомо

– Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників, – наголошується у повідомленні Київської ОВА.

Жителів області закликають не нехтувати правилами безпеки.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух безпілотників з Черкащини на Київщину (Білоцерківський район).

Також декілька груп БпЛА на Київщині курсували на Обухів.

Нагадаємо, ввечері 7 вересня у Києві пролунали вибухи. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БпЛА з півдня та сходу у напрямку столиці.

Про наслідки атаки на Київ поки що нічого не відомо.

Уночі 7 вересня РФ атакувала Київ, у трьох районах столиці зафіксовані руйнування та пожежі. Найбільше постраждала багатоповерхівка у Святошинському районі.

За останнім даними, загинули 32-річна жінка та її двомісячний син, ще 20 осіб дістали поранення, зокрема вагітна жінка та двоє патрульних поліцейських.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 293-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

