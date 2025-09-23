Взрывы в Харькове 23 сентября: есть попадания в двух районах
Взрывы в Харькове прогремели вечером во вторник — город находится под массированной атакой Шахедов. Предварительно есть попадания в двух районах, пострадал мужчина.
Взрывы в Харькове 23 сентября: какие последствия
Мэр города Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове.
— В Харькове был слышен взрыв. На город идут вражеские боевые дроны. Будьте осторожны, — написал он в 22:10.
Позже Терехов добавил, что предварительно прилет произошел в Холодногорском районе.
В течение следующих десяти минут враг нанес еще несколько ударов по городу.
— Харьков под массированной атакой шахидов, которая продолжается, — отметил Терехов.
Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что под вражеским ударом оказался также Шевченковский район.
По его информации, в результате атаки на Харьков взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
По словам Терехова, по состоянию на 23:04 в Харькове прогремело 17 взрывов. Большинство прилетов пришлось на Холодногорский район города.
В связи с вражескими ударами в некоторых районах города есть проблемы с поставками электроэнергии.
Напомним, в ночь на 23 сентября армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.