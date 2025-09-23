Взрывы в Харькове прогремели вечером во вторник — город находится под массированной атакой Шахедов. Предварительно есть попадания в двух районах, пострадал мужчина.

Взрывы в Харькове 23 сентября: какие последствия

Мэр города Игорь Терехов сообщил о серии взрывов в Харькове.

— В Харькове был слышен взрыв. На город идут вражеские боевые дроны. Будьте осторожны, — написал он в 22:10.

Позже Терехов добавил, что предварительно прилет произошел в Холодногорском районе.

В течение следующих десяти минут враг нанес еще несколько ударов по городу.

— Харьков под массированной атакой шахидов, которая продолжается, — отметил Терехов.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов добавил, что под вражеским ударом оказался также Шевченковский район.

По его информации, в результате атаки на Харьков взрывное ранение получил 24-летний мужчина. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

По словам Терехова, по состоянию на 23:04 в Харькове прогремело 17 взрывов. Большинство прилетов пришлось на Холодногорский район города.

В связи с вражескими ударами в некоторых районах города есть проблемы с поставками электроэнергии.

Напомним, в ночь на 23 сентября армия РФ атаковала Украину тремя баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 и 115 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 308-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

