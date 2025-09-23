Ірина Гамалій, редакторка сайту
Вибухи в Харкові 23 вересня: є влучання у двох районах
Вибухи у Харкові пролунали ввечері вівторка – місто перебуває під масованою атакою Шахедів.
Вибухи в Харкові 23 вересня: які наслідки
Мер міста Ігор Терехов о повідомив про серію вибухів у Харкові.
– У Харкові було чутно вибух. На місто йдуть ворожі бойові дрони. Будьте обережні, – написав він о 22:10.
Пізніше Терехов додав, що попередньо приліт стався у Холодногірському районі.
Протягом наступних десяти хвилин ворог завдав ще кілька ударів по місту.
– Харків під масованою атакою шахедів, яка триває, – зазначив Терехов.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що під ворожим ударом опинився також Шевченківський район.
