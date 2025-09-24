Взрывы в Новороссийске: сообщают об атаке дронов, есть попадания
Сегодня утром и днем прогремели взрывы в Новороссийске Краснодарского края. Россияне жалуются на атаку дронов и беспилотных катеров.
Об этом сообщает телеграм-канал Astra.
Атака дронов на Новороссийск 24 сентября: что известно
Так, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщили об угрозе ударных дронов.
По словам губернатора, беспилотники ударили по центру города, есть погибшие и пострадавшие.
— Все службы переведены в режим повышенной готовности, оперативно получаю информацию о ситуации. Атаковали центральную часть города, в районе отеля Новороссийск, — написал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram.
В Новороссийске в результате атаки дронов поврежден офис Каспийского трубопроводного консорциума, двое сотрудников пострадали. Каспийский трубопроводный консорциум занимается транспортировкой казахстанской и российской нефти на мировые рынки и управляет нефтепроводом Тенгиз — Новороссийск.
По данным оперативного штаба Краснодарского края, в результате атаки на Новороссийск погибли два человека, шесть получили ранения. Среди них — один несовершеннолетний, все пострадавшие госпитализированы — трое с травмами средней тяжести, еще трое — в тяжелом состоянии. По другим данным, уже трое погибших.
Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, в том числе гостиница Новороссийск. В одном из зданий тушат пожар. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели дотла.
Местные жители сообщают, что в сторону набережной едут несколько пожарных машин, есть повреждения многоквартирных домов и автомобилей.
Минобороны РФ сообщило, что в период с 07:00 до 12:00 российская противовоздушная оборона сбила 16 украинских беспилотников над территориями Белгородской области, аннексированного Крыма и акваторией Черного моря.
В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки наших дронов.
