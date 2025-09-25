Объекты критической инфраструктуры подверглись значительным повреждениям во время серии взрывов в Винницкой области сегодня ночью.

Об этом утром 25 сентября сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

Взрывы в Винницкой области сегодня, 25 сентября: что известно

Взрывы в Винницкой области сегодня ночью, 25 сентября, стали следствием массированной атаки армии РФ.

Значительным повреждениям подверглись объекты критической инфраструктуры региона.

Из-за этого была обесточена часть города. Кроме того, останавливалось движение поездов.

В настоящее время электроснабжение возобновлено, а поезда продолжают движение.

К 05:30 удалось погасить пожар, разгоревшийся после взрывов в Винницкой области сегодня.

К ликвидации, по словам Натальи Заболотной, привлекли 76 представителей личного состава и 24 единиц техники.

Все оперативные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.

Обращений по поводу повреждения жилых домов не поступало.

Люди, к счастью, во время ночных взрывов в Винницкой области 25 сентября не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Наталья Заболотная

