Взрывы в Винницкой области: повреждены объекты инфраструктуры, не было света
Объекты критической инфраструктуры подверглись значительным повреждениям во время серии взрывов в Винницкой области сегодня ночью.
Об этом утром 25 сентября сообщила первый заместитель начальника Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.
Взрывы в Винницкой области сегодня, 25 сентября: что известно
Взрывы в Винницкой области сегодня ночью, 25 сентября, стали следствием массированной атаки армии РФ.
Значительным повреждениям подверглись объекты критической инфраструктуры региона.
Из-за этого была обесточена часть города. Кроме того, останавливалось движение поездов.
В настоящее время электроснабжение возобновлено, а поезда продолжают движение.
К 05:30 удалось погасить пожар, разгоревшийся после взрывов в Винницкой области сегодня.
К ликвидации, по словам Натальи Заболотной, привлекли 76 представителей личного состава и 24 единиц техники.
Все оперативные службы работают над ликвидацией последствий обстрела.
Обращений по поводу повреждения жилых домов не поступало.
Люди, к счастью, во время ночных взрывов в Винницкой области 25 сентября не пострадали.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 310-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Наталья Заболотная