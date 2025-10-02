Российские войска пытались атаковать столицу Украины ударными дронами Shahed, в результате чего вечером в четверг, 2 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы.

Взрывы в Киеве 2 октября — какие последствия

Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве.

По его словам, на левом берегу столицы работали силы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотникам.

Городской глава Киева предупредил, что еще много дронов направляются в сторону столицы.

Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили, что зафиксировали беспилотники в Киевской области. Впоследствии украинские военнослужащие предупредили о движении дронов на Киев.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

