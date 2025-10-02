Взрывы в Киеве: на левом берегу работают силы ПВО по вражеским БпЛА
Российские войска пытались атаковать столицу Украины ударными дронами Shahed, в результате чего вечером в четверг, 2 октября, в Киеве прогремели мощные взрывы.
Взрывы в Киеве 2 октября — какие последствия
Мэр столицы Виталий Кличко подтвердил информацию о взрывах в Киеве.
По его словам, на левом берегу столицы работали силы противовоздушной обороны (ПВО) по вражеским беспилотникам.
Городской глава Киева предупредил, что еще много дронов направляются в сторону столицы.
Перед взрывами Воздушные силы ВСУ предупредили, что зафиксировали беспилотники в Киевской области. Впоследствии украинские военнослужащие предупредили о движении дронов на Киев.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 317-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.