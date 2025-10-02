Російські війська намагалися атакувати столицю України ударними дронами Shahed, внаслідок чого лунали потужні вибухи у Києві ввечері у четвер, 2 жовтня.

Вибухи у Києві 2 жовтня – які наслідки

Мер столиці Віталій Кличко підтвердив інформацію про вибухи у Києві.

За його словами, на лівому березі столиці працювали сили протиповітряної оборони (ППО) по ворожих безпілотниках.

Міський глава Києва попередив, що ще багато дронів прямують в бік столиці.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попередили, що зафіксували безпілотники на Київщині. Згодом українські військовослужбовці попередили про рух дронів на Київ.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 317-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

