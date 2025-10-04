Восемь раненых находятся в больнице после атаки на Шостку сегодня, 4 октября.

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, представители прокуратуры области и Укрзализныци.

Атака на вокзал в Шостке 4 октября: количество пострадавших

Атака на Шостку Сумской области, в частности на вокзал, произошла 4 октября около 11:50.

Сейчас смотрят

– Это был прицельный удар по гражданскому объекту. В тот момент там находились десятки человек, продолжалась посадка в поезда, – отметил Олег Григоров.

Как отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба, сначала вражеский беспилотник попал в локомотив пригородного поезда Терещинская – Новгород-Северский.

Когда началась эвакуация людей, враг атаковал повторно. На этот раз россияне попали в электровоз поезда Киев – Шостка.

По данным главы правительства Юлии Свириденко, из-за атаки на Шостку пострадали около 30 человек.

В больницу госпитализировали восемь раненых. Один человек – в тяжелом состоянии в реанимации.

Среди раненых – 44-летняя женщина с тремя сыновьями 8, 11 и 14 лет. Старший мальчик – в состоянии средней тяжести.

Как уточнили в Укрзализныце, в медучреждении находится и их сотрудница – кассир пригородного поезда.

Напомним, что из-за повреждения подвижного состава на вокзале в Шостке Укрзализныця отменила ряд пригородных рейсов на 4-5 октября, включая маршруты Терещенская – Новгород-Северский и обратные рейсы.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.