Одна людина загинула під час атаки на вокзал у Шостці Сумської області 4 жовтня.

Оновлено о 16:41. Про це повідомили в обласній прокуратурі та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Атака на вокзал у Шостці 4 жовтня: жертва та постраждалі

Атака на Шостку Сумської області, зокрема на вокзал, сталася 4 жовтня близько 11:50.

– Це був прицільний удар по цивільному об’єкту. У той момент там перебували десятки людей, тривала посадка в потяги, – наголосив Олег Григоров.

Як зазначив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, спершу ворожий безпілотник поцілив у локомотив приміського поїзда Терещинська – Новгород-Сіверський.

Коли почалася евакуація людей, ворог атакував повторно. Цього разу росіяни поцілили в електровоз потяга Київ – Шостка.

За даними очільниці уряду Юлії Свириденко, через атаку на Шостку постраждали близько 30 людей.

До лікарні госпіталізували вісьмох поранених. Одна людина – у важкому стані в реанімації.

Серед поранених – 44-річна жінка з трьома синами віком 8, 11 та 14 років. Старший хлопчик – у стані середньої важкості.

Як уточнили в Укрзалізниці, у медзакладі перебуває і їхня співробітниця – касирка приміського поїзда.

О 16:41 в обласній прокуратурі повідомили, що у вагоні одного з потягів, в які влучив ворожий безпілотник на залізничному вокзалі Шостки, виявили тіло загиблого 71-річного чоловіка.

Кримінальне провадження перекваліфікували – тепер атаку на Шостку 4 жовтня розслідують за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людини).

Нагадаємо, що через пошкодження рухомого складу на вокзалі в Шостці Укрзалізниця скасувала низку приміських рейсів на 4-5 жовтня, зокрема маршрути Терещенська – Новгород-Сіверський та зворотні рейси.

